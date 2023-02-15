Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Напомним, накануне стало известно, что в Ростове-на-Дону зафиксировали более 20 случаев отравления горожан наборами с готовым рационом правильного питания компании GoodFood. Общая картина симптомов у пострадавших совпадала, и теперь врачи предполагают, что дончане заразились сальмонеллезом.
Уже в среду, 15 февраля, стало известно, что следователи начали проверку информации опубликованной в СМИ, чтобы выяснить, что стало причиной массового отравления и госпитализации ростовчан.
«По указанию руководителя следственного управления по данному факту организована процессуальная проверка», — сказано в сообщении ведомства. По результатам проверки следователи обещают дать правовую оценку произошедшему.