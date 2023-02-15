Напомним, накануне стало известно, что в Ростове-на-Дону зафиксировали более 20 случаев отравления горожан наборами с готовым рационом правильного питания компании GoodFood. Общая картина симптомов у пострадавших совпадала, и теперь врачи предполагают, что дончане заразились сальмонеллезом.