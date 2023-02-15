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Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Следком проверит информацию о массовых отравлениях ростовчан здоровой едой

15 февраля 2023, 09:57
Фото: pixabay
Следком проверит информацию о массовых отравления ростовчан здоровой едой
Следком займется проверкой информации о массовых отравлениях ростовчан 14 февраля, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Напомним, накануне стало известно, что в Ростове-на-Дону зафиксировали более 20 случаев отравления горожан наборами с готовым рационом правильного питания компании GoodFood. Общая картина симптомов у пострадавших совпадала, и теперь врачи предполагают, что дончане заразились сальмонеллезом.

В Ростове клиенты компании наборов здорового питания попали в ЦГБ с отравлением
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Уже в среду, 15 февраля, стало известно, что следователи начали проверку информации опубликованной в СМИ, чтобы выяснить, что стало причиной массового отравления и госпитализации ростовчан.

«По указанию руководителя следственного управления по данному факту организована процессуальная проверка», — сказано в сообщении ведомства. По результатам проверки следователи обещают дать правовую оценку произошедшему.

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