Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Напомним, в начале недели стало известно, что в Тарасовском поселении Ростовской области у детей младшего и среднего школьного возраста выявили признаки отравления после посещения столовой в образовательном учреждении. Это стало причиной возбуждения уголовного дела и начала расследования.
Уже спустя два дня председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю донского СУ СКР подготовить доклад о ходе расследования и первоначальных результатах дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее стало известно, как чувствуют себя дети, отравившиеся на обеде в школе.