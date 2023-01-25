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Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Глава СК РФ Бастрыкин поручил проверить массовое отравление детей в донской школе

Сегодня, 08:53
Фото: sledcom.ru
Глава СК РФ Бастрыкин поручил проверить массовое отравление детей в донской школе
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту массового отравления детей в одной из школ Ростовской области, об этом рассказали в информационном центре СК России.

 Напомним, в начале недели стало известно, что в Тарасовском поселении Ростовской области у детей младшего и среднего школьного возраста выявили признаки отравления после посещения столовой в образовательном учреждении.  Это стало причиной возбуждения уголовного дела и начала расследования. 

Уголовное дело завели из-за массового отравления детей в Ростовской области 19 января
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Уже спустя два дня председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю донского СУ СКР подготовить доклад о ходе расследования и первоначальных результатах дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

Ранее стало известно, как чувствуют себя дети, отравившиеся на обеде в школе.

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