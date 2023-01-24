Администрация Тарасовского района прокомментировала ситуацию с массовым отравлением учащихся в школьной столовой. Дети обращались в больницу с жалобами на тошноту и кишечное расстройство с 19 по 20 января. Предположительный диагноз, который поставили медики норовирусная инфекция. Однако окончательные выводы будут сделаны после лабораторного исследования.