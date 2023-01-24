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Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Власти в Ростовской области рассказали о состоянии отравившихся в столовой школьников

Сегодня, 10:57
Фото: unsplash.com
Власти Ростовской области рассказали о состоянии отравившихся в столовой школьников
Власти Тарасовского района Ростовской области прокомментировали массовое отравление детей в школьной столовой, соответствующее сообщение опубликовано в соцсетях местной администрации.

Администрация Тарасовского района прокомментировала ситуацию с массовым отравлением учащихся в школьной столовой. Дети обращались в больницу с жалобами на тошноту и кишечное расстройство с 19 по 20 января. Предположительный диагноз, который поставили медики норовирусная инфекция. Однако окончательные выводы будут сделаны после лабораторного исследования.

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Чиновники заверили, что состояние детей сейчас удовлетворительное. В самой школе проведена генеральная уборка и дезинфекция.

Напомним, уголовное дело завели из-за массового отравления детей в школе № 2 Тарасовского района Ростовской области. Пострадавшими числятся несколько детей в возрасте от 7 до 15 лет.

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