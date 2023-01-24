Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Администрация Тарасовского района прокомментировала ситуацию с массовым отравлением учащихся в школьной столовой. Дети обращались в больницу с жалобами на тошноту и кишечное расстройство с 19 по 20 января. Предположительный диагноз, который поставили медики норовирусная инфекция. Однако окончательные выводы будут сделаны после лабораторного исследования.
Чиновники заверили, что состояние детей сейчас удовлетворительное. В самой школе проведена генеральная уборка и дезинфекция.
Напомним, уголовное дело завели из-за массового отравления детей в школе № 2 Тарасовского района Ростовской области. Пострадавшими числятся несколько детей в возрасте от 7 до 15 лет.