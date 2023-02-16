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Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

«Все старое и холодно»: что говорят об отеле «Таганрог», где был скандал с военными

16 февраля 2023, 14:27
Фото: Яндекс.Карты
«Все старое и холодно»: что говорят об отеле «Таганрог», где был скандал с военными

Клиенты назвали отвратительным отель «Таганрог», где случился скандал с военными

Отель «Таганрог» в Ростовской области, на который пожаловалась волонтер, собрал более 400 отзывов в Интернете.

Ранее Telegram-канал Don_Mash опубликовал видео с волонтером Юлия Коваленко, заявившей, что в заселении якобы отказали двум участникам СВО. По ее словам, причиной назвали зависшие компьютеры.

Волонтер, ссылаясь на слова военнослужащих уточнила, что с техникой будто было все в порядке. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

В сервисе «Яндекса» об отеле оставили более 400 отзывов. Часть из них оказалась негативной.

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«Отвратительный отель. Слышимость максимальная. Есть кафе, но цены конские, а еда не вкусная. Один положительный момент — это время заезда и выезда», — заявила одна из клиенток.

«Ценник не соответствует качеству услуг и комфорта. Ремонт номеров плохой, все старое. В номере холодно», — говорится в отзывах.

«Первое отрицательное впечатление от запаха канализации, который сопровождает вас везде. Отсутствие горячей воды в кране первые два дня, на третий дали. В остальном все хорошо, персонал приветливый», — пишут клиенты.

«Часто останавливался в этой гостинице, но теперь туда нет желания. В номере плохо пахнет, холодильник маленький не работает, вся еда пропала. Переселить не хотят, все занято», — заявляют постояльцы.

«Хороший отель, приятный персонал, вкусно кормят», — говорят клиенты, которым все понравилось.

«Отличный отель, уютные номера. Качественное обслуживание, уборка каждый день», — говорится в отзывах.

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