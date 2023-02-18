Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Updated Сегодня, 06:41
Представители медучреждения приняли выполненные в рамках госконтракта работы, но не оплатили их. Размер долга превысил 1,8 миллиона рублей.
Тогда прокуратура потребовала устранить все нарушения и погасить задолженность. После этого поставщик получил свои деньги.
В отношении должностного лица больницы завели дело об административном правонарушении. Сейчас оно находится на рассмотрении.
Ранее ТРК «Горизонт» отсудил у «Бургер Кинг» почти 2 миллиона рублей за аренду.