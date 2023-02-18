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Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Больница в Ростовской области задолжала 1,8 млн за работы по госконтракту

18 февраля 2023, 06:36
Фото: 1mi
В Ростовской области «Центральная районная больница» в Семикаракорском районе задолжала по госконтракту крупную сумму, сообщили в региональной прокуратуре.

Представители медучреждения приняли выполненные в рамках госконтракта работы, но не оплатили их. Размер долга превысил 1,8 миллиона рублей. 

Тогда прокуратура потребовала устранить все нарушения и погасить задолженность. После этого поставщик получил свои деньги. 

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В отношении должностного лица больницы завели дело об административном правонарушении. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Ранее ТРК «Горизонт» отсудил у «Бургер Кинг» почти 2 миллиона рублей за аренду.

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