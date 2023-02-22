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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Обстоятельства смерти 35-летнего нейрохирурга во время родов проверят следователи

22 февраля 2023, 13:01
Фото: unsplash.
Ростовские следователи начали проверку по факту смерти 35-летней роженицы
Следователи в Ростове проверяют информацию о гибели во время родов 35-летней женщины-нейрохирурга, сообщила пресс-служба ведомства.

СМИ сообщили о гибели во время родов в Ростове 35-летней женщины. Погибшей 20 февраля делали кесарево сечение в ГБУ РО «ОКБ № 2». Ребенка удалось спасти, а его матери не стало из-за открывшегося кровотечения. Известно, что погибшая работала нейрохирургом.

В Ростове-на-Дону во время родов от кровопотери умерла 35-летняя врач-нейрохирург
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В самом медучреждении факт смерти роженицы подтвердили, указав, что у нее имелась патология репродуктивной сферы, которая осложнилась в послеродовой период.

Следственный комитет России по Ростовской области начал проверку инцидента. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

В соцсетях ростовчане заявили, что шокированы смертью нейрохирурга. В частности, они недоумевают, почему операцию для пациентки с патологией назначили на воскресенье, когда работали только дежурные врачи.

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