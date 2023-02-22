Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
СМИ сообщили о гибели во время родов в Ростове 35-летней женщины. Погибшей 20 февраля делали кесарево сечение в ГБУ РО «ОКБ № 2». Ребенка удалось спасти, а его матери не стало из-за открывшегося кровотечения. Известно, что погибшая работала нейрохирургом.
В самом медучреждении факт смерти роженицы подтвердили, указав, что у нее имелась патология репродуктивной сферы, которая осложнилась в послеродовой период.
Следственный комитет России по Ростовской области начал проверку инцидента. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
В соцсетях ростовчане заявили, что шокированы смертью нейрохирурга. В частности, они недоумевают, почему операцию для пациентки с патологией назначили на воскресенье, когда работали только дежурные врачи.