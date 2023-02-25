Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Госэкспертиза дала разрешение на строительство второго этапа областной инфекционной больницы в Ростове. Медучреждение находится на улице Виталия Ходоша, 15.
Застройщиком объекта указано министерство строительства, архитектуры и территориального развития региона, а техническим заказчиком — компания «Ростовоблстройзаказчик».
Что именно включает второй этап строительства, не уточняется. Однако ранее говорилось о планах реконструировать дорогу для проезда к инфекционному центру.
Напомним, Донской инфекционный центр должны были сдать в эксплуатацию еще летом 2021 года. Однако строительство объекта значительно затянулось. Из-за этого в первый месяц работы центр принимал всего 10 пациентов.