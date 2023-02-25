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Updated Сегодня, 12:16

Госэкспертиза одобрила второй этап строительства инфекционной больницы в Ростове

25 февраля 2023, 12:14
Фото: 1MI
Госэкспертиза одобрила второй этап строительства Донского инфекционного центра, соответствующая информация опубликована в Едином государственном реестре заключений.

Госэкспертиза дала разрешение на строительство второго этапа областной инфекционной больницы в Ростове. Медучреждение находится на улице Виталия Ходоша, 15.

Застройщиком объекта указано министерство строительства, архитектуры и территориального развития региона, а техническим заказчиком — компания «Ростовоблстройзаказчик».

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Что именно включает второй этап строительства, не уточняется. Однако ранее говорилось о планах реконструировать дорогу для проезда к инфекционному центру.

Напомним, Донской инфекционный центр должны были сдать в эксплуатацию еще летом 2021 года. Однако строительство объекта значительно затянулось. Из-за этого в первый месяц работы центр принимал всего 10 пациентов.

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