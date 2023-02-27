Облавы на точки по продажам сигарет устроили в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Рейды проводили во всех районах города в период с 23 января по 3 февраля. Проверяющих интересовали нестационарные торговые точки, где незаконно продавали сигареты.
«Всего составили 25 протоколов об административных правонарушениях. В результате изъяли более 520 пачек сигарет», — сказано в сообщении.
Теперь планируется заняться демонтажем палаток, которые незаконно поставили для продажи сигарет.
В прошлом году в отношении владельцев точек составили 340 протоколов. Всего изъяли более 2,3 тысячи пачек.
Напомним, что Ростовская область заняла 2-е место в стране по объему незаконной табачной продукции.