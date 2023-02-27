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Published Сегодня, 14:38

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Updated Сегодня, 14:40

Облавы на точки по продажам сигарет устроили в Ростове-на-Дону

27 февраля 2023, 14:38
Фото: 44.мвд.рф
Облавы на точки по продажам сигарет устроили в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону организовали рейды по местам незаконной продажи сигарет, сообщили в городской администрации.

Рейды проводили во всех районах города в период с 23 января по 3 февраля. Проверяющих интересовали нестационарные торговые точки, где незаконно продавали сигареты.

«Всего составили 25 протоколов об административных правонарушениях. В результате изъяли более 520 пачек сигарет», — сказано в сообщении.

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Теперь планируется заняться демонтажем палаток, которые незаконно поставили для продажи сигарет.

В прошлом году в отношении владельцев точек составили 340 протоколов. Всего изъяли более 2,3 тысячи пачек.

Напомним, что Ростовская область заняла 2-е место в стране по объему незаконной табачной продукции.

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