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Published Сегодня, 05:11

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

Ростовчане заявили о падающих кирпичах с фасада здания на Буденновском

28 февраля 2023, 05:11
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону с фасада здания на проспекте Буденновский, 12 падают кирпичи, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, на тротуар падают кирпичи и штукатурка. Местных жителей предупредили о риске получить травму.

«Управляющая компания не следит за домом. Прошу управление ЖКХ принудить ее к исполнению обязанностей», — написал автор.

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Пользователи в комментариях заявили, что можно обратиться к промышленным альпинистам за помощью.

Ранее в Ростове на набережной обрушился памятник «Купание коня». Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого обвалившаяся кирпичная плита раздавила 20-летнего рабочего в Ростовской области.

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