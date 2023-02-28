Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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По их словам, на тротуар падают кирпичи и штукатурка. Местных жителей предупредили о риске получить травму.
«Управляющая компания не следит за домом. Прошу управление ЖКХ принудить ее к исполнению обязанностей», — написал автор.
Пользователи в комментариях заявили, что можно обратиться к промышленным альпинистам за помощью.
Ранее в Ростове на набережной обрушился памятник «Купание коня». Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого обвалившаяся кирпичная плита раздавила 20-летнего рабочего в Ростовской области.