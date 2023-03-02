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Posted Сегодня, 05:16

Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

Только 20% ростовчан соблюдают Великий пост

2 марта 2023, 05:16
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону подавляющее большинство местных жителей не соблюдают Великий пост, следует из проведенного RostovGazeta опроса.

Всего участниками опроса стали более 360 человек. Из них 83% респондентов ответили, что не соблюдают пост.

Еще 5% ростовчан заявили, что «как придется». Остальные опрошенные сообщили, что соблюдают пост.

Нутрициолог рассказала о правилах питания в Великий пост
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«С такими ценами пост уже давно», — говорили участники.

Напомним, что Великий пост начался 27 февраля, он продлится до 15 апреля. Ранее диетолог объяснила, какие постные продукты наносят вред здоровью жителям Ростова.

До этого нутрициолог рассказала о правилах питания в Великий пост.

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