Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Всего участниками опроса стали более 360 человек. Из них 83% респондентов ответили, что не соблюдают пост.
Еще 5% ростовчан заявили, что «как придется». Остальные опрошенные сообщили, что соблюдают пост.
«С такими ценами пост уже давно», — говорили участники.
Напомним, что Великий пост начался 27 февраля, он продлится до 15 апреля. Ранее диетолог объяснила, какие постные продукты наносят вред здоровью жителям Ростова.
До этого нутрициолог рассказала о правилах питания в Великий пост.