Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Ранее управление Россельхознадзора провело проверку работы завода и обнаружило грубые нарушения ветеринарного законодательства. Лабораторные исследования неоднократно выявляли в продукции антибиотики, субпродукты и ДНК животных, которых не были указаны в составе.
В сервисе «Яндекса» о работе «МПП ТЕМП» оставили 17 отзывов и некоторые оказались негативными.
«Никогда и ни за что не куплю гадкую продукцию этого производителя», — написал один из пользователей. Объяснять причины негативного отношения к предприятию он не стал.
«Ужасное место для работы. Людей не ценят», — говорится в отзывах.
«Местные жители знают, чем „прекрасен“ ТЕМП», — загадочно прокомментировал пользователь.
«Хорошая колбаса, мясо и специи — хорошее сочетание, но кто решил добавить туда усилитель вкуса и аромата. Однозначно закрыл для себя этот продукт», — пожаловался покупатель.
Есть также и хорошие отзывы о предприятии.
«Продукция замечательная. Вот открыли бы магазин у производства», — сообщают довольные клиенты.
«Отличная компания, производит продукты питания, деликатесы и колбасы. Также дает работу людям. В Новошахтинске тяжело с работой», — заявляют местные жители.
Добавим, что все эти отзывы в Интернете являются только личным мнением людей.