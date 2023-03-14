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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Покупатели назвали гадкими товары мясоперерабатывающего завода «Темп» в Новошахтинске

14 марта 2023, 10:28
Фото: 1MI
Покупатели назвали гадкими товары мясоперерабатывающего завода «Темп» в Новошахтинске
Управление Россельхознадзора выявило нарушения в продукции ООО «Мясо перерабатывающее предприятие „ТЕМП“ в Ростовской области. Что о товарах думают сами покупатели, выяснила RostovGazeta.

Ранее управление Россельхознадзора провело проверку работы завода и обнаружило грубые нарушения ветеринарного законодательства. Лабораторные исследования неоднократно выявляли в продукции антибиотики, субпродукты и ДНК животных, которых не были указаны в составе.

В сервисе «Яндекса» о работе «МПП ТЕМП» оставили 17 отзывов и некоторые оказались негативными.

«Никогда и ни за что не куплю гадкую продукцию этого производителя», — написал один из пользователей. Объяснять причины негативного отношения к предприятию он не стал.

«Ужасное место для работы. Людей не ценят», — говорится в отзывах.

«Местные жители знают, чем „прекрасен“ ТЕМП», — загадочно прокомментировал пользователь.

Фото: mpp-temp.ru

«Хорошая колбаса, мясо и специи — хорошее сочетание, но кто решил добавить туда усилитель вкуса и аромата. Однозначно закрыл для себя этот продукт», — пожаловался покупатель.

Есть также и хорошие отзывы о предприятии.

«Продукция замечательная. Вот открыли бы магазин у производства», — сообщают довольные клиенты.

«Отличная компания, производит продукты питания, деликатесы и колбасы. Также дает работу людям. В Новошахтинске тяжело с работой», — заявляют местные жители.

Добавим, что все эти отзывы в Интернете являются только личным мнением людей.

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