Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Газета «Молот» сообщила, что под Авдеевкой попала под обстрел ВСУ съемочная группа фильма «Добровольцы. Воспоминания о будущем». Они приехали на Донбасс из Ростова-на-Дону.
Возглавляет группу кинорежиссер Юрий Мальцев. Известно, что в фильме планировалось участие бойцов, участвующих в спецоперации. Сценарист Андрей Кудряков рассказал, что во время съемок беседы с 18-летним добровольцем оператор заснял прилеты сразу двух минометных снарядов. Они взорвались в пределах десяти метров от места съемок.
Никто из членов съемочной группы не пострадал. Кадры обстрелов хотят включить в сюжет фильма. Доснять же его планируют в мае.
СМИ сообщили, что жители двух регионов России стали получать повестки от военкоматов. Корреспонденту RostovGazeta в военном комиссариате Ростовской области заявили, что не рассылают никаких повесток, мобилизационных мероприятий в регионе также не запланировано.
Сотрудник военкомата назвал информацию фейковой. Вместе с тем за однозначным ответом он направил к секретарю военного комиссариата. Тот на звонки журналиста пока не ответил.
Информация уточняется.
В министерстве транспорта Ростовской области заявили, что в здании старого аэропорта в Ростове откроется Центральный областной автовокзал. Решение об этом принял губернатор Василий Голубев.
Сейчас здание аэропорта реконструируют. Сообщается, что в планах у властей вывести за пределы центра Ростова межмуниципальные маршруты. Для этой цели необходимо создать пять транспортно-пересадочных узлов, они появятся на Менжинского, в Левенцовском, Главном автовокзале и Центральном рынке.
Транспортные потоки распределят в несколько этапов. Поэтому в ближайшее время будут изменятся маршруты, проходящие через центр Ростова.
Предполагается, что это положительно скажется на состоянии экологии в городе и уменьшит транспортную нагрузку.