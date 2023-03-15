Сейчас здание аэропорта реконструируют. Сообщается, что в планах у властей вывести за пределы центра Ростова межмуниципальные маршруты. Для этой цели необходимо создать пять транспортно-пересадочных узлов, они появятся на Менжинского, в Левенцовском, Главном автовокзале и Центральном рынке.