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Published Сегодня, 16:15

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Ростовчане попали под обстрел на Донбассе, а в военкомате открестились от повесток

15 марта 2023, 16:15
Фото: 1MI
Ростовчане попали под обстрел на Донбассе, а военкомат опроверг рассылку повесток
Члены съемочной группы из Ростова попали под обстрел на территории ДНР, тем временем военкоматы опровергли рассылку повесток, а в столице региона хотят открыть Центральный автовокзал на месте бывшего аэропорта.

Под обстрелом

Газета «Молот» сообщила, что под Авдеевкой попала под обстрел ВСУ съемочная группа фильма «Добровольцы. Воспоминания о будущем». Они приехали на Донбасс из Ростова-на-Дону.

Возглавляет группу кинорежиссер Юрий Мальцев. Известно, что в фильме планировалось участие бойцов, участвующих в спецоперации. Сценарист Андрей Кудряков рассказал, что во время съемок беседы с 18-летним добровольцем оператор заснял прилеты сразу двух минометных снарядов. Они взорвались в пределах десяти метров от места съемок.

Никто из членов съемочной группы не пострадал. Кадры обстрелов хотят включить в сюжет фильма. Доснять же его планируют в мае.

Фото: ТГ канал gazetamolot
Члены съемочной группы из Ростова попали под обстрел ВСУ на Донбассе
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Без мобилизации

СМИ сообщили, что жители двух регионов России стали получать повестки от военкоматов. Корреспонденту RostovGazeta в военном комиссариате Ростовской области заявили, что не рассылают никаких повесток, мобилизационных мероприятий в регионе также не запланировано.

Сотрудник военкомата назвал информацию фейковой. Вместе с тем за однозначным ответом он направил к секретарю военного комиссариата. Тот на звонки журналиста пока не ответил.

Информация уточняется.

В военкомате опровергли рассылку повесток в Ростовской области
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Автовокзал на месте аэропорта

В министерстве транспорта Ростовской области заявили, что в здании старого аэропорта в Ростове откроется Центральный областной автовокзал. Решение об этом принял губернатор Василий Голубев.

Сейчас здание аэропорта реконструируют. Сообщается, что в планах у властей вывести за пределы центра Ростова межмуниципальные маршруты. Для этой цели необходимо создать пять транспортно-пересадочных узлов, они появятся на Менжинского, в Левенцовском, Главном автовокзале и Центральном рынке.

Транспортные потоки распределят в несколько этапов. Поэтому в ближайшее время будут изменятся маршруты, проходящие через центр Ростова.

Предполагается, что это положительно скажется на состоянии экологии в городе и уменьшит транспортную нагрузку.

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#Виктория Прутковская#Городская среда#Спецоперация#Обстрел#Обстрелы#Новости
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