Жители Ростовской области станут свидетелями «парада» пяти планет 28 марта

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
В беседе с порталом Ростов.ru Дёмин рассказал, что меньше чем через неделю жители Ростова-на-Дону и дончане смогут стать свидетелями парада планет, хотя в астрономии и нет такого термина. Вечером 28 марта в небе в единую линию выстроятся планеты Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Уран, к которым присоединится Луна Земли.
Николай Дёмин рассказал, что все объекты, за исключением Урана, будет видно невооруженным взглядом, а вот парад планет вместе с Ураном можно будет разглядеть только в любительский телескоп или бинокль.
Астроном утверждает, что подобные астрономические явления наблюдаются довольно часто, последнее было, например, в 2022 году. Однако чем больше планет выстраиваются в одну линию — тем реже встречаются подобные явления.
Николай Дёмин уточнил, что 28 марта парад планет будет видно сразу после заката, но наблюдать явление можно будет не дольше 30 минут. Кроме того, из-за низкого расположения Венеры и Юпитера будет проблематично увидеть парад планет в зоне городской застройки.
Ранее ростовчане не смогли увидеть уникальную комету из-за плохой погоды.