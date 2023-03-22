Жители Ростовской области станут свидетелями «парада» пяти планет 28 марта

В беседе с порталом Ростов.ru Дёмин рассказал, что меньше чем через неделю жители Ростова-на-Дону и дончане смогут стать свидетелями парада планет, хотя в астрономии и нет такого термина. Вечером 28 марта в небе в единую линию выстроятся планеты Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Уран, к которым присоединится Луна Земли.