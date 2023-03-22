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Жители Ростовской области станут свидетелями «парада» пяти планет 28 марта

22 марта 2023, 07:11
Фото: Lsmpascal/cc by sa/wikimedia.org
Жители Ростовской области станут свидетелями «парада» пяти планет 28 марта
В Ростовской области жители смогут увидеть «парад планет» 28 марта, об этом рассказал заведующий астрономической обсерваторией парка имени Горького Николай Дёмин.

В беседе с порталом Ростов.ru Дёмин рассказал, что меньше чем через неделю жители Ростова-на-Дону и дончане смогут стать свидетелями парада планет, хотя в астрономии и нет такого термина. Вечером 28 марта в небе в единую линию выстроятся планеты Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Уран, к которым присоединится Луна Земли.

Николай Дёмин рассказал, что все объекты, за исключением Урана, будет видно невооруженным взглядом, а вот парад планет вместе с Ураном можно будет разглядеть только в любительский телескоп или бинокль.

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Астроном утверждает, что подобные астрономические явления наблюдаются довольно часто, последнее было, например, в 2022 году. Однако чем больше планет выстраиваются в одну линию — тем реже встречаются подобные явления.

Николай Дёмин уточнил, что 28 марта парад планет будет видно сразу после заката, но наблюдать явление можно будет не дольше 30 минут. Кроме того, из-за низкого расположения Венеры и Юпитера будет проблематично увидеть парад планет в зоне городской застройки.

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