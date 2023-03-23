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Для туркластера «Приазовье» выделили 19 участков земли в Таганроге

23 марта 2023, 07:30
Фото: donland.ru
Для туркластера «Приазовье» выделили 19 участков земли в Таганроге
В Таганроге определили 19 земельных участков, на которых построят туристический кластер «Приазовье», сообщили в администрации города.

Власти Таганрога определили 19 участков земли, на которых планируется создать туристический кластер «Приазовье». Где именно находятся участки, не уточняется. Однако известно, что всего для возведения кластера используют 27 гектаров земли.

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Объем инвестиций в масштабный проект составляет два миллиарда рублей. 1,76 миллиарда из них вложит «Группа Синара», выступившая инвестором строительства кластера. Как сообщили РБК в администрации Таганрога, сейчас чиновники заняты внесением изменений в документы территориального планирования города.

Ранее сообщалось, что туркластер «Приазовье» будет находиться на побережье Таганрогского залива. Там построят гостиницы, конгресс-центры и кафе.

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#Виктория Прутковская#Строительство#Новости
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