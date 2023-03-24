В Ростове готовятся к росту числа бойцов, раненных в СВО и нуждающихся в протезах

Один из сотрудников ростовского протезно-ортопедического центра Софья Касвина рассказала, что в настоящий момент в России не обучают врачей-протезистов, которые могли бы не только следить за организмом пациента после ампутации, но также знали бы, как подготовить человека к жизни с протезом.