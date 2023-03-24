В Ростове готовятся к росту числа бойцов, раненных в СВО и нуждающихся в протезах

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Портал Dоnnews сообщил, что специалисты одной из донских клиник по протезированию конечностей ожидают, что в ближайшие дни у них якобы добавится работы из числа участников спецоперации, ставших жертвами минно-взрывных травм.
Эксперты рассказали, что обычно минно-взрывные травмы становятся огромным стрессом для организма, а последствиями ранений становятся проблемы с сердцем и давлением, а также почками и печенью. По этим причинам особенно важна качественная реабилитация с последующим протезированием.
Один из сотрудников ростовского протезно-ортопедического центра Софья Касвина рассказала, что в настоящий момент в России не обучают врачей-протезистов, которые могли бы не только следить за организмом пациента после ампутации, но также знали бы, как подготовить человека к жизни с протезом.
Такую проблему подтверждает и травмотолог-ортопед Максим Гусев, который проводил исследования среди ветеранов военного конфликта в Чечне. Он рассказал, что зачастую с пациентами не приводили работу по информированию, и те получали стандартные протезы без индивидуальных особенностей, использование которых в отдельных случаях приводило к обмороку.
«К примеру, человек делает шаг и падает. И это не из-за плохого протеза, а из-за того, что скакнуло давление. Значит, организм не восстановился после травмы и не понимает, как ему теперь жить с протезом», — рассказал врач журналистам.
Сейчас начальник управления реализации социальных программ отделения Соцфонда по Ростовской области Елена Ильенко утверждает, на Дону нет очереди из военных на получение протезов.
«После заживления человеку нужно пройти медико-социальную экспертизу, а это тоже время. То есть всплеск ещё ожидается, но конкретные сроки сказать нереально», — уточнила Елена Ильенко.
Ранее прокуратура внесла представление военному госпиталю из-за несвоевременной выдачи справок бойцам СВО.