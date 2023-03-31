Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
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Updated Сегодня, 08:07
Около 10.40 мск 31 марта ряд телеграм-каналов сообщили, что движение по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, где застряли тысячи автомобилей было запущено в обе стороны. В региональном ГУ МЧС России эту информацию пока не подтвердили.
Напомним, что аномальный снегопад обрушился на Ростовскую область 30 марта. Из-за снежных заторов трассу М-4 «Дон» пришлось перекрыть, там застряли 33 автобуса с пассажирами, а также тысячи автомобилей. Люди стоят на трассе уже больше 12 часов, у них заканчивается топливо, нет воды и еды.
Губернатор Василий Голубев сообщил, что на трассе появились 8 пунктов обогрева и питания, 7 пунктов временного размещения, в которых находятся дети. За это время эвакуировали 20 человек.