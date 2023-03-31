Напомним, что аномальный снегопад обрушился на Ростовскую область 30 марта. Из-за снежных заторов трассу М-4 «Дон» пришлось перекрыть, там застряли 33 автобуса с пассажирами, а также тысячи автомобилей. Люди стоят на трассе уже больше 12 часов, у них заканчивается топливо, нет воды и еды.