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Published Сегодня, 08:05

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Updated Сегодня, 08:07

Движение по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области открыли в обе стороны

31 марта 2023, 08:05
Фото: МЧС по Ростовской области
Движение по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области открыли в обе стороны
Ряд телеграм-каналов со ссылкой на МЧС сообщили о возобновлении движения по трассе М-4 «Дон».

Около 10.40 мск 31 марта ряд телеграм-каналов сообщили, что движение по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, где застряли тысячи автомобилей было запущено в обе стороны. В региональном ГУ МЧС России эту информацию пока не подтвердили.

Напомним, что аномальный снегопад обрушился на Ростовскую область 30 марта. Из-за снежных заторов трассу М-4 «Дон» пришлось перекрыть, там застряли 33 автобуса с пассажирами, а также тысячи автомобилей. Люди стоят на трассе уже больше 12 часов, у них заканчивается топливо, нет воды и еды.

Губернатор Василий Голубев сообщил, что на трассе появились 8 пунктов обогрева и питания, 7 пунктов временного размещения, в которых находятся дети. За это время эвакуировали 20 человек.

#Происшествие#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#М-4#Снегопад на М-4 «Дон» в Ростовской области 30-31 марта#Елена Янкевич
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