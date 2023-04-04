В этом году православные христиане отмечают Пасху 16 апреля. Главное празднование состоится по традиции в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Он находится на улице Станиславского, 58. Там начнут готовиться к Пасхе уже 15 апреля. В этом день в 12.00 мск туда можно принести для освящения куличи. В 20.00 мск начнется Чтение деяний Святых апостолов. После этого, в 23.00 мск, состоится Пасхальная полуношница и Крестный ход.