Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:01
В этом году православные христиане отмечают Пасху 16 апреля. Главное празднование состоится по традиции в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Он находится на улице Станиславского, 58. Там начнут готовиться к Пасхе уже 15 апреля. В этом день в 12.00 мск туда можно принести для освящения куличи. В 20.00 мск начнется Чтение деяний Святых апостолов. После этого, в 23.00 мск, состоится Пасхальная полуношница и Крестный ход.
16 апреля с 05.00 мск в Кафедральном соборе начнут освещать куличи. Великая вечерня же состоится в 17.00 мск.
Отпраздновать Пасху и освятить куличи можно будет и в других храмах Ростова 16 апреля. Прежде всего, это Храм Святителя Димитрия Ростовского в Димитриевском парке, Старо-Покровский Собор на Большой Садовой улице, Татианинский храм на проспекте Нагибина, Старо-Благовещенский храм в переулке Халтуринском и другие.
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