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Стало известно, как будут отмечать Пасху в Ростове

4 апреля 2023, 06:59
Фото: 1MI
Стало известно, как будут отмечать Пасху в Ростове
Главное празднование Пасхи в Ростове пройдет в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы, сообщается на сайте храма.

В этом году православные христиане отмечают Пасху 16 апреля. Главное празднование состоится по традиции в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Он находится на улице Станиславского, 58. Там начнут готовиться к Пасхе уже 15 апреля. В этом день в 12.00 мск туда можно принести для освящения куличи. В 20.00 мск начнется Чтение деяний Святых апостолов. После этого, в 23.00 мск, состоится Пасхальная полуношница и Крестный ход.

16 апреля с 05.00 мск в Кафедральном соборе начнут освещать куличи. Великая вечерня же состоится в 17.00 мск.

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Отпраздновать Пасху и освятить куличи можно будет и в других храмах Ростова 16 апреля. Прежде всего, это Храм Святителя Димитрия Ростовского в Димитриевском парке, Старо-Покровский Собор на Большой Садовой улице, Татианинский храм на проспекте Нагибина, Старо-Благовещенский храм в переулке Халтуринском и другие.

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