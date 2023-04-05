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Пассажиры заявили об агрессии водителя автобуса, опрокинувшегося на Дону

5 апреля 2023, 09:16
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Пассажиры заявили об агрессии водителя автобуса, опрокинувшегося на Дону
В Ростовской области водитель автобуса, который перевернулся, вел себя агрессивно во время поездки, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Напомним, что в Чертковском районе на трассе М-4 «Дон» водитель не справился с управлением и автобус опрокинулся. В салоне находились 32 пассажира, двоих из которых госпитализировали.

«Еще с Москвы водитель агрессивно вел — постоянно подрезал, резко лавировал. Во время одного из таких маневров не смог вырулить, и автобус упал в кювет», — рассказали пассажиры.

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Между тем, сейчас по факту аварии прокуратура начала проверку. Известно, что автобус вез пассажиров из Москвы в Ставрополь.

Ранее появилось видео с последствиями этой аварии.

#Илья Протвинов#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Крупное ДТП с автобусом "Москва-Ставрополь" на М-4 "Дон" 5 апреля
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