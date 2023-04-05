Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Напомним, что в Чертковском районе на трассе М-4 «Дон» водитель не справился с управлением и автобус опрокинулся. В салоне находились 32 пассажира, двоих из которых госпитализировали.
«Еще с Москвы водитель агрессивно вел — постоянно подрезал, резко лавировал. Во время одного из таких маневров не смог вырулить, и автобус упал в кювет», — рассказали пассажиры.
Между тем, сейчас по факту аварии прокуратура начала проверку. Известно, что автобус вез пассажиров из Москвы в Ставрополь.
Ранее появилось видео с последствиями этой аварии.