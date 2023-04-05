Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Напомним, что автобус направлялся из Москвы в Ставрополь и по неизвестной пока причине опрокинулся. Теперь он частично находится на дороге и обочине.
В ролике показали поврежденный транспорт, а также работу спасателей и медиков, которые помогают раненым. Всего пострадали два человека, их госпитализировали.
Известно, что в салоне автобуса сидели 32 пассажира. Остальные подробности ДТП в данный момент уточняются.
Ранее Mercedes-Benz протаранил автобус №34, где находились 15 пассажиров.