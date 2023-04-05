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Published Сегодня, 08:03

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Появилось видео с опрокинувшимся в Ростовской области автобусом с 32 пассажирами

5 апреля 2023, 08:03
Фото: МЧС по Ростовской области
Появилось видео с опрокинувшимся в Ростовской области автобусом с 32 пассажирами
В Интернете опубликовали видео, на котором показаны последствия аварии с перевернувшимся автобусом в Ростовской области, ролик распространило региональное УМЧС.

Напомним, что автобус направлялся из Москвы в Ставрополь и по неизвестной пока причине опрокинулся. Теперь он частично находится на дороге и обочине.

В ролике показали поврежденный транспорт, а также работу спасателей и медиков, которые помогают раненым. Всего пострадали два человека, их госпитализировали.

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Известно, что в салоне автобуса сидели 32 пассажира. Остальные подробности ДТП в данный момент уточняются.

Ранее Mercedes-Benz протаранил автобус №34, где находились 15 пассажиров.

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