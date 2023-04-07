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«Она сделала свой выбор»: ростовчане поддержали протест против концерта Арбениной

7 апреля 2023, 04:47
Фото: 1mi

Ростовчане высказались о попытках запретить концерт Дианы Арбениной

Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко выступил против концерта Дианы Арбениной, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

Выступление группы «Ночные снайперы» запланировано на 9 июня, но состоится ли оно, остается под вопросом. В частности, сити-менеджер заявил, что артисты, которые не поддерживают спецоперацию, не должны выступать в Ростове.

Пока от организаторов не появлялось информации, что концерт может не состояться. В соцсетях пользователи поддержали позицию Логвиненко в этом вопросе.

Алексей Логвиненко выступил за отмену концерта Дианы Арбениной в Ростове 9 июня
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«А что мешает ей съездить в Донбасс, пообщаться с людьми, поддержать их?», — поинтересовались ростовчане.

«Пусть все гастроли звезд начинаются с линии фронта по всему периметру, а потом уже путешествие по России», — заявили местные жители.

«Жаль, но она свой выбор сделала», — сообщают пользователи.

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