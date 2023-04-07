Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
Выступление группы «Ночные снайперы» запланировано на 9 июня, но состоится ли оно, остается под вопросом. В частности, сити-менеджер заявил, что артисты, которые не поддерживают спецоперацию, не должны выступать в Ростове.
Пока от организаторов не появлялось информации, что концерт может не состояться. В соцсетях пользователи поддержали позицию Логвиненко в этом вопросе.
«А что мешает ей съездить в Донбасс, пообщаться с людьми, поддержать их?», — поинтересовались ростовчане.
«Пусть все гастроли звезд начинаются с линии фронта по всему периметру, а потом уже путешествие по России», — заявили местные жители.
«Жаль, но она свой выбор сделала», — сообщают пользователи.