Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Власти Донецка Ростовской области решили отказаться от праздничного салюта на 9 Мая. Об этом чиновников попросили Совет ветеранов и члены Общественного совета.
Власти заявляют, что многие горожане разделяют инициативу отказаться от салюта, так как считают это неуместным в условиях спецоперации. При этом от других праздничных мероприятий решили не отказываться.
Последуют ли примеру Донецка другие города Ростовской области, пока неизвестно.
Ранее власти Ростова рассказали, как украсят город к 9 Мая.