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В Ростовской области могут отказаться от салюта на 9 Мая

7 апреля 2023, 17:47
Фото: 1MI
В Донецке решили отказаться от салютов на 9 Мая
В Донецке Ростовской области решили отказаться от салюта на 9 Мая, сообщили в администрации города.

Власти Донецка Ростовской области решили отказаться от праздничного салюта на 9 Мая. Об этом чиновников попросили Совет ветеранов и члены Общественного совета.

Власти заявляют, что многие горожане разделяют инициативу отказаться от салюта, так как считают это неуместным в условиях спецоперации. При этом от других праздничных мероприятий решили не отказываться.

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Последуют ли примеру Донецка другие города Ростовской области, пока неизвестно.

Ранее власти Ростова рассказали, как украсят город к 9 Мая.

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