Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко рассказал, как украсят город к 9 Мая. Он заявил, что, по традиции, доминантами оформления станут Театральная площадь и Большая Садовая улица. В частности, на фасаде здания Атомкотломаш разместят панно с символикой Дня Победы. Площадь панно составит более трех тысяч квадратных метров. Также на Театральной площади, рядом со Стелой Победы, появятся праздничные флаговые композиции.