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Стало известно, как украсят Ростов к 9 Мая

7 апреля 2023, 12:28
Фото: ТГ канал Алексея Логвиненко
Стало известно, как украсят Ростов к 9 Мая
До 30 апреля Ростов закончат украшать в честь Дня Победы, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко рассказал, как украсят город к 9 Мая. Он заявил, что, по традиции, доминантами оформления станут Театральная площадь и Большая Садовая улица. В частности, на фасаде здания Атомкотломаш разместят панно с символикой Дня Победы. Площадь панно составит более трех тысяч квадратных метров. Также на Театральной площади, рядом со Стелой Победы, появятся праздничные флаговые композиции.

На Большой Садовой улице власти обещают установить флаги, несколько праздничных панно, детские тематические рисунки, «Фотостену» с ночной подсветкой, композиции «Звезда 9 мая», «С днем победы» и «Звезда 78 лет Победы» и другое.

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Украшения, флаговые композиции появятся и на других улицах города. На рекламных баннерах и экранах разместят фото ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Ростове.

Закончить работы по подготовке города к празднику планируют до 30 апреля.

Ранее RostovGazeta рассказала, как жители в Ростовской области будут отдыхать в мае 2023 года.

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