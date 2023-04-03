В прошлом году дополнительных выходных в мае не было, хотя иногда власти продлевают праздники до 10 мая. После майских праздников ростовчан ждут длительные выходные в июне в честь Дня России, который выпадет на понедельник. Однако после этого наступит перерыв до ноября.