Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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В апреле будут только стандартные выходные по субботам и воскресеньям, а в мае появятся сразу несколько дополнительных нерабочих дней.
В 2023 году майские праздники разделят на два периода четырехдневной рабочей неделей. Первый отдых будет с 29 апреля по 1 мая (включительно с субботы по понедельник), а второй — с 6 по 9 мая (включительно с субботы по вторник).
В прошлом году дополнительных выходных в мае не было, хотя иногда власти продлевают праздники до 10 мая. После майских праздников ростовчан ждут длительные выходные в июне в честь Дня России, который выпадет на понедельник. Однако после этого наступит перерыв до ноября.
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