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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Стало известно, как жители в Ростовской области будут отдыхать в мае 2023 года

3 апреля 2023, 08:04
Фото: 1MI
Как жители в Ростовской области будут отдыхать в мае 2023 года
Жители России, в том числе Ростовской области, традиционно получат дополнительные дни для отдыха в мае. Когда можно будет не приходить на работу, в материле RostovGazeta.

В апреле будут только стандартные выходные по субботам и воскресеньям, а в мае появятся сразу несколько дополнительных нерабочих дней.

В 2023 году майские праздники разделят на два периода четырехдневной рабочей неделей. Первый отдых будет с 29 апреля по 1 мая (включительно с субботы по понедельник), а второй — с 6 по 9 мая (включительно с субботы по вторник).

Как отдохнуть в Ростове-на-Дону на майские праздники
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В прошлом году дополнительных выходных в мае не было, хотя иногда власти продлевают праздники до 10 мая. После майских праздников ростовчан ждут длительные выходные в июне в честь Дня России, который выпадет на понедельник. Однако после этого наступит перерыв до ноября.

Читайте также о том, как отдохнуть в Ростове-на-Дону на майские праздники.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Праздник
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