Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:21
В России, чтобы стать пилотом авиалайнера, который выполняет коммерческие рейсы, необходимо пройти через несколько этапов. Будущие представители гражданской авиации обычно проходят обучение в летных училищах и техникумах, но таких учреждений совсем мало: всего пять на всю страну. Таким образом, государство, по сути, монополизировало сферу подготовки коммерческих пилотов и взяло на себя всю ответственность за этот процесс. Однако на сейчас, по данным издания, справляется с этой задачей не очень хорошо. Что касается частных школ, то в них обучают пилотов, которые могут управлять только небольшими самолетами.
Использование одномоторных самолетов «Diamond Da-40», которые разработали в Австрии, вызывает наибольшее количество вопросов. Он стал главным средством обучения будущих пилотов в России.
Дело в том, что перед тем как сесть за штурвал Boeing, курсанты начинают обучение на одномоторных самолетах, затем на двухмоторных, и только потом переходят к другим типам лайнеров.
В 2013 году заключили соглашение о производстве «Diamond Da-40» на Уральском заводе гражданской авиации, а также внесли ряд изменений в авионику, но конструкция самолета и используемые компоненты остались такими же, как у австрийского оригинала. Двигатель «Austro Engine AE300» также менять не стали. Издание пишет, что если не будет импортных запчастей и ремонта, то уже этим летом отечественные «Diamond Da-40» могут столкнуться с проблемами.
Пока неизвестно, когда курсанты смогут завершить свое обучение, так как сейчас их отправляют на переобучение на американские самолеты «Cessna». Хоть «Cessna» и являются самыми популярными самолетами в мире, но они не вечные и также требуют обслуживания и использования оригинальных запчастей. Кроме того, зачастую самолеты «Cessna» используются как первая ступень обучения, тогда как самолеты «Diamond» представляют более продвинутый уровень.
«Из-за ограниченных ресурсов на обслуживание техники, будущие летчики вынуждены проводить большую часть своего обучения на земле. Издание уточнило, что курсанты уже жаловались на ограниченное количество полетов: практика у них начинается не ранее второго курса, несмотря на утвержденную программу обучения. Кроме того, тренажеры, на которых обучают будущих пилотов, часто не работают», — говорится в публикации.
Сфера подготовки пилотов вертолетов для коммерческой авиации также столкнулась с трудностями. Издание уточнило, что единственное учебное заведение, специализирующееся на этом виде обучения, оказалось в тяжелом положении.
По данным «Новых известий», в 2018–2019 годах не было выпущено ни одного курсанта из-за недостатка учебных вертолетов в исправном состоянии — в наличии оказался только «Ми-171А2», в то время как семь «Ми-8Т», три «Bell 407» и два «Eurocopter» находились в ремонте. В связи с этим появилась задолженность по полетам, а разрешить проблему удалось только в 2022 году.
Недавно профессия пилота казалась весьма привлекательной: можно было построить карьеру на растущем рынке авиаперевозок в России или устроиться на работу в зарубежные авиакомпании, столкнувшиеся с нехваткой кадров. Найти место в зарубежной компании для хорошего пилота не составляло труда: границы были открыты, и все летали на «Boeing» и «Airbus».
Однако сегодня ситуация сильно изменилась. В 2022 году объем авиаперевозок российских авиакомпаний уменьшился на 14% по сравнению с предыдущим годом и составил 95 миллионов пассажиров. Издание сообщило, что авиакомпании приспосабливаются к новым условиям, сокращая количество самолетов и пилотов.