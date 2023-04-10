В России, чтобы стать пилотом авиалайнера, который выполняет коммерческие рейсы, необходимо пройти через несколько этапов. Будущие представители гражданской авиации обычно проходят обучение в летных училищах и техникумах, но таких учреждений совсем мало: всего пять на всю страну. Таким образом, государство, по сути, монополизировало сферу подготовки коммерческих пилотов и взяло на себя всю ответственность за этот процесс. Однако на сейчас, по данным издания, справляется с этой задачей не очень хорошо. Что касается частных школ, то в них обучают пилотов, которые могут управлять только небольшими самолетами.