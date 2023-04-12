Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Портал ТАСС рассказал, что в апреле холдинг «Sminex-Интеко» объявил о планах реализовать свои активы в Ростовской области и продать их за три миллиарда рублей.
В портфель активов, согласно открытым данным, входит около 300 тысяч квадратов строящегося жилья, а также земельный участок площадью 217 гектаров у Ростовского моря с разрешенной застройкой, проектный институт, также упоминают комбинат домостроения и другие организации, связанные с жилищным строительством.
Причиной продажи директор по продажам Sminex-Интеко Иван Обухов назвал смену бизнес-ориентиров компании. «Интеко» собираются развивать компанию, чтобы удерживать лидерство на рынке строительства элитного жилья в Москве, а потому планируют отказаться от проектов в регионах.
Вместе с этим, сообщается, что холдинг «Интеко» по итогам прошлого года занял четвертое место по объемам продажи недвижимости в Ростове, заняв 8% областного рынка жилья. За последние четыре года «Интеко» реализовал 440 тысяч «квадратов» жилья и заработал на этом 25 миллиардов рублей.
Ранее стало известно, на каких условиях удалось продать ГК «Интеко».