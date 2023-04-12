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Московский холдинг «Sminex-Интеко» распродает активы фирм-застройщиков Левенцовки

12 апреля 2023, 10:08
Фото: 1MI
Московский холдинг «Sminex-Интеко» распродает активы фирм-застройщиков Левенцовки
Московский холдинг «Sminex-Интеко» решил распродать все активы в Ростовской области, об этом сообщили в пресс-службе компании.

Портал ТАСС рассказал, что в апреле холдинг «Sminex-Интеко» объявил о планах реализовать свои активы в Ростовской области и продать их за три миллиарда рублей.

В портфель активов, согласно открытым данным, входит около 300 тысяч квадратов строящегося жилья, а также земельный участок площадью 217 гектаров у Ростовского моря с разрешенной застройкой, проектный институт, также упоминают комбинат домостроения и другие организации, связанные с жилищным строительством.

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Фото: 1MI

Причиной продажи директор по продажам Sminex-Интеко Иван Обухов назвал смену бизнес-ориентиров компании. «Интеко» собираются развивать компанию, чтобы удерживать лидерство на рынке строительства элитного жилья в Москве, а потому планируют отказаться от проектов в регионах.

Вместе с этим, сообщается, что холдинг «Интеко» по итогам прошлого года занял четвертое место по объемам продажи недвижимости в Ростове, заняв 8% областного рынка жилья. За последние четыре года «Интеко» реализовал 440 тысяч «квадратов» жилья и заработал на этом 25 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, на каких условиях удалось продать ГК «Интеко».

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