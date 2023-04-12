Вместе с этим, сообщается, что холдинг «Интеко» по итогам прошлого года занял четвертое место по объемам продажи недвижимости в Ростове, заняв 8% областного рынка жилья. За последние четыре года «Интеко» реализовал 440 тысяч «квадратов» жилья и заработал на этом 25 миллиардов рублей.