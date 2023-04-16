Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Для реализации проекта планируется использовать естественные на Луне материалы, в том числе грунт. Издание пишет, что на базе космического центра подготовили команду для создания специального робота, который будет делать кирпичи из грунта.
«Этого робота хотят запустить в 2028 году, а сама база необходима для более детального изучения соседних с Землей планет», — сказано в сообщении.
Отмечается, что власти в Китае заявляли о готовности к сотрудничеству с другими государствами для создания базы на Луне.
Ранее ростовчанин неделю провел в ванной, чтобы помочь развитию космической медицины.