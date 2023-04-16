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Китай хочет построить обитаемую базу на Луне

16 апреля 2023, 16:48
Фото: 1mi
Китай до конца 2030 года хочет приступить к строительству обитаемой базы на Луне, сообщают «Новые известия».

Для реализации проекта планируется использовать естественные на Луне материалы, в том числе грунт. Издание пишет, что на базе космического центра подготовили команду для создания специального робота, который будет делать кирпичи из грунта.

«Этого робота хотят запустить в 2028 году, а сама база необходима для более детального изучения соседних с Землей планет», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что власти в Китае заявляли о готовности к сотрудничеству с другими государствами для создания базы на Луне.

Ранее ростовчанин неделю провел в ванной, чтобы помочь развитию космической медицины.

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