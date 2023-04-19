rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Изображение материала

Главу Аксайского района выберут в Ростовской области

19 апреля 2023, 13:01
Фото: Администрация Аксайского района/vk
Главу Аксайского района выберут в Ростовской области
В Ростовской области проведут конкурс по выбору главы администрации Аксайского района, сообщает в соцсети «ВКонтакте» райадминистрация.

Напомним, что в течение 27 лет районом управлял Виталий Борзенко, который стал фигурантом уголовного дела и попал в СИЗО. Ему и еще ряду предпринимателей вменяют махинации с землей, связанные с передачей их в аренду и получением многомиллионной выгоды. На фоне арестов в 2021 году закрылись крупные рынки, что привело к недовольству более тысячи предпринимателей, но ничего изменить они не смогли.

Сейчас предстоит провести конкурс и определить человека, который займет пост главы районной администрации.

Двух чиновников арестовали по делу аксайской ОПГ Борзенко до 20 декабря 2021 года
Узнать подробнее

Конкурсная комиссия наполовину состоит из тех, кого назначил муниципалитет, остальных выбрал губернатор. У кандидатов будут два этапа — тестирование и собеседование.

Заседание конкурсной комиссии состоится 21 апреля. В данный момент обязанности главы администрации исполняет Константин Доморовский.

Читайте также:
Арест продлили бизнесмену Бабаеву по делу экс-главы Аксайского района БорзенкоСвязанный с Борзенко чиновник стал замглавы администрации Аксайского районаВ Ростове-на-Дону арестовали юриста ОПГ Борзенко-Бабаевых до 26 декабря 2021 года
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Назначение чиновника#Конкурс на должность#Уголовное дело
Подпишитесь
В Ростове проверяют все украшения к 9 Мая и задумались о пробках на Береговой
Сегодня, 15:11
Путин потребовал срочно решить проблему многокилометровых заторов на КПП в Гуково
Сегодня, 15:42
«Надо идти до конца»: ростовский доброволец Мезинов рассказал о ситуации в зоне СВО
Сегодня, 11:02
Схрон с двумя тысячами единиц оружия и патронов нашли в Ростове
11 января 2021, 14:47
Десятки остановок в Ростове-на-Дону оказались без необходимых указателей
Сегодня, 15:03
«Донской ломбард» оценит ваш капитал онлайн
17 апреля 04:00