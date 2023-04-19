Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Напомним, что в течение 27 лет районом управлял Виталий Борзенко, который стал фигурантом уголовного дела и попал в СИЗО. Ему и еще ряду предпринимателей вменяют махинации с землей, связанные с передачей их в аренду и получением многомиллионной выгоды. На фоне арестов в 2021 году закрылись крупные рынки, что привело к недовольству более тысячи предпринимателей, но ничего изменить они не смогли.
Сейчас предстоит провести конкурс и определить человека, который займет пост главы районной администрации.
Конкурсная комиссия наполовину состоит из тех, кого назначил муниципалитет, остальных выбрал губернатор. У кандидатов будут два этапа — тестирование и собеседование.
Заседание конкурсной комиссии состоится 21 апреля. В данный момент обязанности главы администрации исполняет Константин Доморовский.