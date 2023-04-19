Напомним, что в течение 27 лет районом управлял Виталий Борзенко, который стал фигурантом уголовного дела и попал в СИЗО. Ему и еще ряду предпринимателей вменяют махинации с землей, связанные с передачей их в аренду и получением многомиллионной выгоды. На фоне арестов в 2021 году закрылись крупные рынки, что привело к недовольству более тысячи предпринимателей, но ничего изменить они не смогли.