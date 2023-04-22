В Ростове цены на аренду спортплощадок в парке Левобережном выросли на 40%

В субботу, 22 апреля, подписчик Telegram-канала «Ростов Папа» поделился с горожанами обновленными условиями аренды спортивных площадок. По его словам, начиная с 19 апреля, стоимость аренды спортплощадок в парке выросла на 40%, и теперь час аренды для обычных посетителей стоит 700 рублей. Льготным категориям граждан предоставляют 50% скидку от стоимости аренды, а инвалидам первой группы — 100%. Дети до 12 лет могут бесплатно посещать площадки ежедневно с 09.00 до 10.00 мск с предварительной записью.