В Ростове цены на аренду спортплощадок в парке Левобережном выросли на 40%

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В субботу, 22 апреля, подписчик Telegram-канала «Ростов Папа» поделился с горожанами обновленными условиями аренды спортивных площадок. По его словам, начиная с 19 апреля, стоимость аренды спортплощадок в парке выросла на 40%, и теперь час аренды для обычных посетителей стоит 700 рублей. Льготным категориям граждан предоставляют 50% скидку от стоимости аренды, а инвалидам первой группы — 100%. Дети до 12 лет могут бесплатно посещать площадки ежедневно с 09.00 до 10.00 мск с предварительной записью.
«С 19 апреля стоимость аренды спортивных площадок в парке повысилась на 40%! Ну и понятно, что собранные с нас за год деньги всосало в черную дыру. Ничего за год нового на площадках не появилось. Ах, да! Построили многомиллионную арку», — возмутился происходящим ростовчанин, раскритиковав новую арку входной группы в парк.
Эта информация пока не получила подтверждение со стороны дирекции парка, данные уточняются.
Напомним, плату за посещение площадок ввели в мае прошлого года. Аренда спортплощадки стоила 500 рублей за час, это вызвало бурную реакцию со стороны горожан, недовольных платным посещением спортивных объектов.