Боец Павлович из Ростовской области победил американца на турнире UFC в Лас-Вегасе

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Бой, проходящий в тяжелой весовой категории, состоялся в Лас-Вегасе в ночь на 23 апреля.
Уже в первом раунде Павлович нанес американцу пару ударов в голову, от которых соперник упал на пол. После еще нескольких ударов российского бойца судья принял решение закончить бой.
Таким образом, уроженец Дона шестой раз подряд становится победителем на турнире UFC и сможет побороться за пояс чемпиона.
Напомним, боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович родился в Орловском районе Ростовской области.
Ранее боец из Ростовской области Евгений Гончаров стал чемпионом АСА в тяжелом весе.