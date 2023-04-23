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Боец Павлович из Ростовской области победил американца на турнире UFC в Лас-Вегасе

23 апреля 2023, 08:50
Фото: 1MI
Уроженец Ростовской области Сергей Павлович победил американца Кёртиса Блэйдса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 222.

Бой, проходящий в тяжелой весовой категории, состоялся в Лас-Вегасе в ночь на 23 апреля. 

Уже в первом раунде Павлович нанес американцу пару ударов в голову, от которых соперник упал на пол. После еще нескольких ударов российского бойца судья принял решение закончить бой.

Донской боец Павлович победил американца на турнире UFCДонской боец Павлович победил американца на турнире UFC
Донской боец Павлович победил американца на турнире UFC
Фото: Соцсети
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Таким образом, уроженец Дона шестой раз подряд становится победителем на турнире UFC и сможет побороться за пояс чемпиона.

Напомним, боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович родился в Орловском районе Ростовской области.

Ранее боец из Ростовской области Евгений Гончаров стал чемпионом АСА в тяжелом весе.

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#Турнир#Спорт#Ростовская область
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