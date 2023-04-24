Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В МВФ была представлена новая цифровая валюта UMU, которая будет иметь обозначение Ü или Unicoin (Юникоин). Некоторые могут рассматривать ее как еще одну криптовалюту, однако это далеко не так, ведь случившееся можно назвать новым событием в финансовой сфере, которое, по информации издании, может многое изменить.
UMU — это цифровая валюта, основанная на технологии блокчейн, которую будет выпускать МВФ. Центральные банки различных государств смогут использовать UMU как свою цифровую валюту, что может иметь глобальный характер. На презентации UMU были описаны различные ее преимущества. По заявлению МВФ, она обеспечит моментальные международные переводы, конвертацию с национальными валютами по самым выгодным курсам, а также поможет смягчить сезонную и системную девальвацию нацвалют.
Издание пишет, что за последние несколько лет мир разделился на две части: одни страны поддерживают использование традиционных валют, таких как доллар и евро, для международных расчетов и резервов, в то время как другие страны, включая Россию, предпочитают использовать альтернативные расчеты в национальных валютах.
С одной стороны, можно было бы предположить, что США должны выступать главным противником глобальной цифровой валюты, так как она может стать конкурентом для доллара. Однако все не так просто, поскольку глобальные финансовые организации далеко не независимы.
США были заинтересованы в создании UMU, так как фактически они контролируют МВФ.
В прошлом году Чарльз Хоскинсон, основатель блокчейн-платформы Cardano, критически относился к цифровым валютам, выпущенным центральными банками.
Он заявил, что никогда не поддержит систему, в которой кому-то будет передана неограниченная монополия, что даст одной структуре полный контроль над финансовой автономией. Он привел пример страны, в которой происходит гражданская война между двумя этническими группами, где цифровая валюта может быть заблокирована партией большинства, чтобы ущемить права меньшинства.
Если у человека есть бумажные наличные деньги, то их можно положить в сейф, закопать в землю или перевезти куда угодно. Если хранить деньги на банковском счете, то существует возможность выбрать банк, к которому есть доверие. Однако, если перевести свои деньги в виде цифровой валюты, то у человека не будет всего вышеперечисленного. Криптовалюта, хоть и позволяет делать почти все, что угодно (со всеми соответствующими рисками), не предоставляет такой же уровень контроля, как физические наличные или деньги на банковском счете.
«Для прямого контроля над судьбой государств нужна соответствующая цифровая инфраструктура и признание своей цифровой валюты официальным средством платежа. Нельзя просто так наращивать денежную массу, добавляя цифровую валюту к национальной валюте, так как это приведет к инфляции. Поэтому „цифра“ может только заменить нацвалюту. США, вероятно, имеют много инструментов, чтобы убедить правительства других стран перейти на их цифровую валюту. Однако, инфраструктуру для этого готовят сами страны», — уточнил эксперт.
Как оказалось, Россия также не остается в стороне. По информации издания, Банк России и финансовые структуры готовы начать тестирование цифрового рубля в небольших объемах. Осталось только дождаться принятия соответствующих законов.