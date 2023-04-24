Если у человека есть бумажные наличные деньги, то их можно положить в сейф, закопать в землю или перевезти куда угодно. Если хранить деньги на банковском счете, то существует возможность выбрать банк, к которому есть доверие. Однако, если перевести свои деньги в виде цифровой валюты, то у человека не будет всего вышеперечисленного. Криптовалюта, хоть и позволяет делать почти все, что угодно (со всеми соответствующими рисками), не предоставляет такой же уровень контроля, как физические наличные или деньги на банковском счете.