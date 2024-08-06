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Мировая экономика

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2024
Финансист объяснил, к чему готовиться ростовчанам из-за обвала фондового рынка
Что происходит на мировых биржах с 5 августа, корреспондент RostovGazeta выяснил у ростовского финансиста Арутюна Аванесяна.
6 августа 2024, 19:03
Из-за повышения таможенных пошлин ростовчане могут остаться без зубной пасты и кремов
Новые таможенные пошлины на товары коснутся каждой российской семьи, отмечает издание «Новые известия».
31 июля 2024, 07:53
2023
Экс-помощник прокурора Смирягина стала директором ДИЗО в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону депутаты городской Думы согласовали на пост директора Департамента имущественно-земельных отношений Ирину Смирягину, прозвучало на заседании.
15 августа 2023, 12:58
Как изменится валютный рынок в РФ из-за ситуации в Ростове
Финансовый аналитик Сергей Дроздов рассказал МК, как повлияет военная напряженность на юге страны на курсы валют.
24 июня 2023, 13:10
Что может измениться в мире после запуска США новой цифровой валюты
Америка запустила новую цифровую валюту на базе блокчейна. Что может из-за этого измениться, выясняли журналисты «Новых известий».
24 апреля 2023, 07:25

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