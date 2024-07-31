Из-за повышения таможенных пошлин ростовчане могут остаться без зубной пасты и кремов

Правительство России с понедельника подняло пошлины на вино, кондитерские изделия, зубную пасту, кремы, одежду и еще 50 групп товаров, произведенных в западных странах, Южной Корее и Японии. На некоторые из них плата за пересечение границы вырастет на треть, но есть и наименования, на которые пошлина увеличится сразу на 50%. Импорт станет ещё дороже. Значительно поднимутся цены и на привезённые из «недружественных» стран товары.