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Published Сегодня, 07:53

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Из-за повышения таможенных пошлин ростовчане могут остаться без зубной пасты и кремов

Из-за повышения таможенных пошлин ростовчане могут остаться без зубной пасты и кремов

31 июля 2024, 07:53
Фото: Unsplash
Из-за повышения таможенных пошлин ростовчане могут остаться без зубной пасты и кремов
Новые таможенные пошлины на товары коснутся каждой российской семьи, отмечает издание «Новые известия».

Правительство России с понедельника подняло пошлины на вино, кондитерские изделия, зубную пасту, кремы, одежду и еще 50 групп товаров, произведенных в западных странах, Южной Корее и Японии. На некоторые из них плата за пересечение границы вырастет на треть, но есть и наименования, на которые пошлина увеличится сразу на 50%. Импорт станет ещё дороже. Значительно поднимутся цены и на привезённые из «недружественных» стран товары.

Эксперты отмечают, что самыми популярными уходовыми средствами в России остаются зарубежные. Российские импортеры и так закупают товары за границей с огромными издержками из-за проблем с логистикой и отказов банков проводить платежи.

При этом говорить о том, что государство поддерживает таким образом отечественных производителей нельзя. Российские компании не покрывают весь спрос на рынке зубных паст и косметики, а потому многие вынуждены покупать товары от китайских брендов. Выходит, что в наибольшем выигрыше оказываются именно китайские импортёры и само государство, в бюджет которого пойдёт больше таможенных отчислений.

Доля Китая в российском экспорте и импорте
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Вместе с тем Росстат на днях отчитался, что каждой четвёртой семье в Ростовской области хватает денег только на еду.

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