Из-за повышения таможенных пошлин ростовчане могут остаться без зубной пасты и кремов

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Правительство России с понедельника подняло пошлины на вино, кондитерские изделия, зубную пасту, кремы, одежду и еще 50 групп товаров, произведенных в западных странах, Южной Корее и Японии. На некоторые из них плата за пересечение границы вырастет на треть, но есть и наименования, на которые пошлина увеличится сразу на 50%. Импорт станет ещё дороже. Значительно поднимутся цены и на привезённые из «недружественных» стран товары.
Эксперты отмечают, что самыми популярными уходовыми средствами в России остаются зарубежные. Российские импортеры и так закупают товары за границей с огромными издержками из-за проблем с логистикой и отказов банков проводить платежи.
При этом говорить о том, что государство поддерживает таким образом отечественных производителей нельзя. Российские компании не покрывают весь спрос на рынке зубных паст и косметики, а потому многие вынуждены покупать товары от китайских брендов. Выходит, что в наибольшем выигрыше оказываются именно китайские импортёры и само государство, в бюджет которого пойдёт больше таможенных отчислений.
Вместе с тем Росстат на днях отчитался, что каждой четвёртой семье в Ростовской области хватает денег только на еду.