rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Изображение материала

Парфюм с ароматом Ростова стали продавать в магазинах

25 апреля 2023, 12:42
Фото: ahtziri-lagarde/unsplash
Одна из сетей магазинов косметики стала продавать парфюм с ароматом Ростова
В Ростове стали продавать парфюм с ароматами города, сведения об этом опубликовала известная сеть магазинов косметики.

Бренд Soul of Russia разработал 10 ароматов, посвященных городам, республике, озеру и регионам России. В число ароматов вошла и парфюмерная вода, посвященная южной столице — Ростову-на-Дону.

Согласно описанию на сайте магазина, «Ростов» в воображении парфюмеров пахнет киви, ревенем, розовым перцем, арбузов, цикламеном, жасмином, лимонным деревом, мускусом и сандалом. Сама парфюмерная вода относится к группе фужерных ароматов, а покупка флакона в 100 миллилитров обойдется менее чем в две тысячи рублей.

Ученые Европы и Австралии провели исследование по выявлению любимого аромата в мире
Узнать подробнее

Для любителей бренда парфюмеры также разработали ароматы Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Сибири, Байкала, Алтая и еще трех достопримечательностей России.

Ранее парфюмер рассказала, какие ароматы предпочитают ростовчане.

Читайте также:
Стало известно, каким парфюмом чаще всего пахнут жители РостоваЖителям Ростова предложили жаловаться на плохую косметику и фальшивые духиБолее 8 тыс флаконов опасных духов изъяли в ростовском магазине
#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Здоровье и красота#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Москва#Сочи#Санкт-Петербург
Подпишитесь
В Ростове-на-Дону дали 14 лет колонии ефрейтору Илье Трачуку за госизмену
Сегодня, 11:08
Две донские компании заплатят за картельный сговор штрафы на сумму 228 млн рублей
Сегодня, 11:42
Истекавшего кровью мужчину нашли рядом с судом в Ростове-на-Дону
Сегодня, 11:37
Дептранс в Ростове признал недовыпуск автобусов на всех маршрутах
Сегодня, 11:30
В мае мощная магнитная буря накроет Ростовскую область
Сегодня, 10:24
Проверку систем экстренного оповещения отменили в Ростовской области
Сегодня, 10:15