Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Бренд Soul of Russia разработал 10 ароматов, посвященных городам, республике, озеру и регионам России. В число ароматов вошла и парфюмерная вода, посвященная южной столице — Ростову-на-Дону.
Согласно описанию на сайте магазина, «Ростов» в воображении парфюмеров пахнет киви, ревенем, розовым перцем, арбузов, цикламеном, жасмином, лимонным деревом, мускусом и сандалом. Сама парфюмерная вода относится к группе фужерных ароматов, а покупка флакона в 100 миллилитров обойдется менее чем в две тысячи рублей.
Для любителей бренда парфюмеры также разработали ароматы Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Сибири, Байкала, Алтая и еще трех достопримечательностей России.
Ранее парфюмер рассказала, какие ароматы предпочитают ростовчане.