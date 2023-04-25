Согласно описанию на сайте магазина, «Ростов» в воображении парфюмеров пахнет киви, ревенем, розовым перцем, арбузов, цикламеном, жасмином, лимонным деревом, мускусом и сандалом. Сама парфюмерная вода относится к группе фужерных ароматов, а покупка флакона в 100 миллилитров обойдется менее чем в две тысячи рублей.