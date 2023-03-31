Стало известно, каким парфюмом чаще всего пахнут жители Ростова

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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По словам эксперта, жители Ростова предпочитают наносить на себя ароматы с цветочными и водными нотами.
«Это касается и мужчин, и женщин. Я думаю, все связано с тем, что Ростов - жаркий город и при высокой температуре тяжелые ароматы раскрываются слишком интенсивно и могут вызывать головные боли», - поясняет эксперт.
Парфюмер уточняет, что молодые ростовчанки чаще выбирают сладкие моноароматы ванили и кокоса.
«Согласно исследованиям, у окружающих сладкие и цитрусовые запахи ассоциируются с положительными эмоциями. Именно у нас на юге мужчины больше других носят духи с нотами лайма, базилика или мяты», - рассказывает Татьяна Трегубова.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане пожаловались на похожий на газ запах в салоне автобуса.