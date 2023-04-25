Ранее глава управления МВД в Ростове-на-Дону Сергей Шпак сообщил, что с прошлого года полицейские получили четыре тысячи угроз о заминированных зданиях. По всем сообщениям были проведены проверки, взрывных устройств в итоге обнаружено не было.