Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
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Updated Сегодня, 07:45
Утром 25 апреля в Ростове эвакуировали учеников и работников школы No92 на проспекте Стачки, 195. На первом уроке поступила информация о возможном минировании учебного заведения. Детей и педагогов вывели из здания на школьный стадион. Позже классные руководители попросили родителей забрать детей домой, пишет «Молот».
Власти города и МЧС пока никак не комментировали инцидент. Информация о нем уточняется.
Ранее глава управления МВД в Ростове-на-Дону Сергей Шпак сообщил, что с прошлого года полицейские получили четыре тысячи угроз о заминированных зданиях. По всем сообщениям были проведены проверки, взрывных устройств в итоге обнаружено не было.