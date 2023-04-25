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Школу №92 в Ростове эвакуировали из-за сообщений о минировании

25 апреля 2023, 07:43
Фото: 1MI
Из-за сообщения о минировании в Ростове эвакуировали учеников и педагогов школы №92, пишут СМИ.

Утром 25 апреля в Ростове эвакуировали учеников и работников школы No92 на проспекте Стачки, 195. На первом уроке поступила информация о возможном минировании учебного заведения. Детей и педагогов вывели из здания на школьный стадион. Позже классные руководители попросили родителей забрать детей домой, пишет «Молот».

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Власти города и МЧС пока никак не комментировали инцидент. Информация о нем уточняется.

Ранее глава управления МВД в Ростове-на-Дону Сергей Шпак сообщил, что с прошлого года полицейские получили четыре тысячи угроз о заминированных зданиях. По всем сообщениям были проведены проверки, взрывных устройств в итоге обнаружено не было.

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