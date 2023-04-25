Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Работы пройдут в два этапа, первый из которого в 2023 году охватит все общественные территории города, парки, скверы и центральные улицы. Всего это затронет 160 объектов.
Пономарев рассказал, что на эти цели планируется потратить 15,8 миллиона рублей. Во время второго этапа, который пройдет в 2024 году, сделают паспорта для всех остальных зеленых насаждений.
Уже проведены конкурсные процедуры и заключен контракт для проведения работ. Таким образом, станет понятно количество деревьев в городе и их состояние.
Ранее огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону утром 15 апреля.