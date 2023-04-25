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В Ростове-на-Дону пересчитают все деревья до 2025 года

25 апреля 2023, 14:57
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону пересчитают все деревья до 2025 года
В Ростове-на-Дону планируется провести работы по инвентаризации зеленых насаждений, сообщил директор департамента ЖКХ и энергетики Ростова Алексей Пономарев.

Работы пройдут в два этапа, первый из которого в 2023 году охватит все общественные территории города, парки, скверы и центральные улицы. Всего это затронет 160 объектов. 

Пономарев рассказал, что на эти цели планируется потратить 15,8 миллиона рублей. Во время второго этапа, который пройдет в 2024 году, сделают паспорта для всех остальных зеленых насаждений.

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Уже проведены конкурсные процедуры и заключен контракт для проведения работ. Таким образом, станет понятно количество деревьев в городе и их состояние. 

Ранее огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону утром 15 апреля.

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