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Завод на месте закрывшегося ТагАЗа пообещали открыть к сентябрю 2023 года

26 апреля 2023, 08:18
Фото: donland.ru
Завод на месте закрывшегося ТагАЗа пообещали открыть к сентябрю 2023 года
В Ростовской области в сентябре этого года начнет работу предприятие на площадях бывшего ТагАЗа, сообщил губернатор Василий Голубев.

Напомним, что в Таганроге продолжается работа по созданию завода сельскохозяйственной и коммунальной техники. Всего инвестор хочет вложить 1,5 миллиарда рублей в этот проект.

«В планах открыть этот завод в сентябре. Полностью проект будет реализован в 2024 году, а для местных жителей появятся до 1,5 тысячи мест для работы», — уточнил глава региона.

«В планах открыть этот завод в сентябре», — уточнил глава региона.«В планах открыть этот завод в сентябре», — уточнил глава региона.
«В планах открыть этот завод в сентябре», — уточнил глава региона.
Фото: donland.ru
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Пользователи в соцсетях обрадовались этой новости и запуску собственного производства.

«Ура, у нас опять своя техника», — заявили ростовчане.

«Круто, гордимся. Все получится у нас», — написали местные жители.

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