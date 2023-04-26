Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Напомним, что в Таганроге продолжается работа по созданию завода сельскохозяйственной и коммунальной техники. Всего инвестор хочет вложить 1,5 миллиарда рублей в этот проект.
«В планах открыть этот завод в сентябре. Полностью проект будет реализован в 2024 году, а для местных жителей появятся до 1,5 тысячи мест для работы», — уточнил глава региона.
Пользователи в соцсетях обрадовались этой новости и запуску собственного производства.
«Ура, у нас опять своя техника», — заявили ростовчане.
«Круто, гордимся. Все получится у нас», — написали местные жители.