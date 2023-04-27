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Ростовчанке грозит срок за распространение интимных фото знакомого

27 апреля 2023, 09:10
Фото: diego lozano/unsplash
Ростовчанке грозит срок за распространение интимных фото знакомого
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы за распространение чужих интимных фотографий, сообщили в региональном УСКР.

В феврале 2023 года 32-летняя ростовчанка поссорилась с 36-летним знакомым и решила отомстить, для чего у нее были его интимные фотографии. Она зашла в соцсети и начала распространять снимки.

Незамеченным это не осталось и теперь в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело, а ее оставили под подпиской о невыезде. Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.

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Но перспективы у ростовчанки совсем не радужные, так как ей грозит до двух лет заключения.

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