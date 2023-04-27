Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
В феврале 2023 года 32-летняя ростовчанка поссорилась с 36-летним знакомым и решила отомстить, для чего у нее были его интимные фотографии. Она зашла в соцсети и начала распространять снимки.
Незамеченным это не осталось и теперь в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело, а ее оставили под подпиской о невыезде. Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.
Но перспективы у ростовчанки совсем не радужные, так как ей грозит до двух лет заключения.
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