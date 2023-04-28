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Более 30 млн рублей потребовали от «Ростовского зернового терминала»

28 апреля 2023, 10:38
Фото: donland.ru
Более 30 млн рублей потребовали от «Ростовского зернового терминала»
Иск с требованием взыскать более 30 миллионов рублей поступил к «Ростовскому зерновому терминалу», говорится в материалах арбитражного суда.

Заявление передал департамент имущественно-земельных отношений города, который хочет взыскать 30,2 миллиона рублей. Суд принял его к производству и назначил дату заседания на 1 июня.

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Известно, что департамент требует взыскать задолженность и проценты. Однако подробности на данном этапе не раскрываются.

Согласно данным системы СПАРК, в 2021 году убытки «Ростовского зернового терминала» составили 51,8 миллиона рублей.

Ранее появилась информация, что «Ростовский зерновой терминал» предоставит пшеницу на 468 миллионов рублей для срочной помощи Кубе. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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