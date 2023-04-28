Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
1Rnd сообщил, что также прибыл первый замглавы МВД России Александр Горовой. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
«МВД решило проверить работу полиции Ростова после задержания сразу двух глав райотделов. Причиной стало дело о взятках с владельцев магазинов», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что более 20 человек, в том числе полицейских в Ростове, заподозрили в ежемесячном получении денег от бизнесменов. За это последних не наказывали за нарушения. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.