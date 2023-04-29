Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Напомним, что документы от кандидатов принимали с 14 апреля, всего свои силы решили попробовать пять человек. Первое заседание комиссии по проведению конкурса состоялось 27 числа.
За пост сити-менеджера поборются Андрей Фатеев, Алексей Волвенко, Александр Ларионов, Наталья Богатищева и Александр Кипоть. Второе заседание назначено на 3 мая.
Добавим, что Андрей Фатеев является главой Минобразования региона.