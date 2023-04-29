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Стали известны имена всех пяти кандидатов на должность главы администрации Таганрога

29 апреля 2023, 07:08
Фото: 1mi
В Таганроге назвали имена претендентов на пост главы администрации города, сообщили в городской Думе.

Напомним, что документы от кандидатов принимали с 14 апреля, всего свои силы решили попробовать пять человек. Первое заседание комиссии по проведению конкурса состоялось 27 числа.

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За пост сити-менеджера поборются Андрей Фатеев, Алексей Волвенко, Александр Ларионов, Наталья Богатищева и Александр Кипоть. Второе заседание назначено на 3 мая. 

Добавим, что Андрей Фатеев является главой Минобразования региона. 

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