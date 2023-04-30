Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Перебои в радио и телевещании в Ростовской области начнутся 3 мая и будут продолжаться три дня, до 5 мая.
Так, с 11.00 мск до 17.00 мск 3 мая теле- и радиосигнал будет отсутствовать
в хуторе Солонецкий Обливского района. В этот же временной отрезок сигнал прервется в станице Тацинская Тацинского района и на хуторе Новостепановский Чертковского района, но уже 4 мая. А 5 мая в это же время радио и телевизоры не будут работать в Гуково и поселке Каштановский в Обливском районе.
Причиной прекращения радио- и телевещания называют профилактические и плановые работы на оборудовании. При этом в РТРС добавили, что часть работ могут перенести из-за неподходящих погодных условий.
Ранее перебои в телевещании отмечались в Ростовской области в конце апреля.