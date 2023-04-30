Так, с 11.00 мск до 17.00 мск 3 мая теле- и радиосигнал будет отсутствовать

в хуторе Солонецкий Обливского района. В этот же временной отрезок сигнал прервется в станице Тацинская Тацинского района и на хуторе Новостепановский Чертковского района, но уже 4 мая. А 5 мая в это же время радио и телевизоры не будут работать в Гуково и поселке Каштановский в Обливском районе.