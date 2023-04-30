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Телевидение перестанет работать в Ростовской области с 3 по 5 мая

30 апреля 2023, 14:38
Фото: 1MI
С 3 по 5 мая телевизионный сигнал будет пропадать в Ростовской области

В Ростовской области с 3 и по 5 мая запланированы отключения телерадиосигнала

В ряде населенных пунктов на территории Ростовской области ожидаются кратковременные отключения сигнала ТВ и радио, сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

Перебои в радио и телевещании в Ростовской области начнутся 3 мая и будут продолжаться три дня, до 5 мая.

Так, с 11.00 мск до 17.00 мск 3 мая теле- и радиосигнал будет отсутствовать
в хуторе Солонецкий Обливского района. В этот же временной отрезок сигнал прервется в станице Тацинская Тацинского района и на хуторе Новостепановский Чертковского района, но уже 4 мая. А 5 мая в это же время радио и телевизоры не будут работать в Гуково и поселке Каштановский в Обливском районе.

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Причиной прекращения радио- и телевещания называют профилактические и плановые работы на оборудовании. При этом в РТРС добавили, что часть работ могут перенести из-за неподходящих погодных условий.

Ранее перебои в телевещании отмечались в Ростовской области в конце апреля.

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#Виктория Прутковская#Перебои в работе ТВ в Ростовской области#ТВ и радио#Новости#Ростовская область
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