Доступ к «Самбекским высотам» жителям Ростовской области откроют ко Дню Победы

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Власти Ростовской области сообщили, что уже ко Дню Победы рабочие закончат ремонт Мемориала Славы в «Самбекских высотах».
Ремонтные работы начали еще в прошлом году, за это время рабочие укрепили грунты, восстановили мемориал, отремонтировали чашу Вечного огня, благоустроили территории, устроили системы видеонаблюдения и освещения территорий. Кроме того, была отреставрирована скульптурная группа, обновлено дорожное покрытие и построена дорожка для маломобильных групп населения.
В правительстве сообщили, что доступ к мемориалу Славы и Вечному огню откроют ко Дню Победы, и уже 9 мая в 12.00 мск здесь пройдет торжественный митинг с возложением цветов.
Ранее в музее «Самбекские высоты» представили военную технику, ставшую трофеями в ходе СВО.