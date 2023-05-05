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Доступ к «Самбекским высотам» жителям Ростовской области откроют ко Дню Победы

5 мая 2023, 04:45
Фото: donland.ru
Доступ жителям Ростовской области к «Самбекским высотам» откроют ко Дню Победы
В Ростовской области ремонт мемориала Славы «Героям прорыва Миус-фронта и освобождения Таганрога» закончат к 9 мая, об этом сообщили донские власти.

Власти Ростовской области сообщили, что уже ко Дню Победы рабочие закончат ремонт Мемориала Славы в «Самбекских высотах».

Ремонтные работы начали еще в прошлом году, за это время рабочие укрепили грунты, восстановили мемориал, отремонтировали чашу Вечного огня, благоустроили территории, устроили системы видеонаблюдения и освещения территорий. Кроме того, была отреставрирована скульптурная группа, обновлено дорожное покрытие и построена дорожка для маломобильных групп населения.

В День Победы музей «Самбекские высоты» будет работать до 20.00
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В правительстве сообщили, что доступ к мемориалу Славы и Вечному огню откроют ко Дню Победы, и уже 9 мая в 12.00 мск здесь пройдет торжественный митинг с возложением цветов.

Ранее в музее «Самбекские высоты» представили военную технику, ставшую трофеями в ходе СВО.

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