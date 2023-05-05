Доступ к «Самбекским высотам» жителям Ростовской области откроют ко Дню Победы

Ремонтные работы начали еще в прошлом году, за это время рабочие укрепили грунты, восстановили мемориал, отремонтировали чашу Вечного огня, благоустроили территории, устроили системы видеонаблюдения и освещения территорий. Кроме того, была отреставрирована скульптурная группа, обновлено дорожное покрытие и построена дорожка для маломобильных групп населения.