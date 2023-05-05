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Ростовской суд заново рассмотрит дело экс-владельца «Кагальницкого молокозавода»

5 мая 2023, 11:40
Фото: Vincent_AF/cc by 2.0/flickr.com
Ростовской суд заново рассмотрит дело экс-владельца «Кагальницкого молокозавода»
Дело об отмывании 196 миллионов рублей бывшем владельцем «Кагальницкого молокозавода» рассмотрят заново, сообщили в Ростовском областном суде.

Ростовской областной суд заново рассмотрит дело в отношении бывшего владельца «Кагальницкого молокозавода» Виталия Кизявки. Ранее его вместе с экс-гендиректором предприятия Дмитрием Фандиенко признали виновными в мошенничестве и отмывании денег. Кизявку приговорили к шести годам колонии, а Фандиенко — к трем.

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Подсудимые вину не признали и обжаловали приговор. Ростовский областной суд повторно рассмотрел дело в отношении Кизявки об отмывании денег и сократил ему наказание до пяти лет лишения свободы. Приговор в отношении Фандиенко оставили без изменений, уточняет «Ъ».

Напомним, по версии следствия, свои преступные деяния Фандиенко и Кизявка осуществляли с 2012 по 2013 год. Они украли у «Каганицкого молокозавода» 819 миллионов рублей, причинив вред кредиторам. Кизявка к тому же смог незаконно легализовать 196 миллионов рублей.

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