Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Ростовской областной суд заново рассмотрит дело в отношении бывшего владельца «Кагальницкого молокозавода» Виталия Кизявки. Ранее его вместе с экс-гендиректором предприятия Дмитрием Фандиенко признали виновными в мошенничестве и отмывании денег. Кизявку приговорили к шести годам колонии, а Фандиенко — к трем.
Подсудимые вину не признали и обжаловали приговор. Ростовский областной суд повторно рассмотрел дело в отношении Кизявки об отмывании денег и сократил ему наказание до пяти лет лишения свободы. Приговор в отношении Фандиенко оставили без изменений, уточняет «Ъ».
Напомним, по версии следствия, свои преступные деяния Фандиенко и Кизявка осуществляли с 2012 по 2013 год. Они украли у «Каганицкого молокозавода» 819 миллионов рублей, причинив вред кредиторам. Кизявка к тому же смог незаконно легализовать 196 миллионов рублей.