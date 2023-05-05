Напомним, по версии следствия, свои преступные деяния Фандиенко и Кизявка осуществляли с 2012 по 2013 год. Они украли у «Каганицкого молокозавода» 819 миллионов рублей, причинив вред кредиторам. Кизявка к тому же смог незаконно легализовать 196 миллионов рублей.