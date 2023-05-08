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Посвященные Дню победы мероприятия отменили в Таганроге

8 мая 2023, 08:15
Фото: 1mi
В Таганроге в понедельник, 8 мая, отменили мероприятия, которые посвящены годовщине со дня победы в ВОВ, сообщили в мэрии.

Власти приняли решение не проводить запланированные городские мероприятия. Причиной назвали неблагоприятные погодные условия.

В данный момент в Таганроге идут дожди, температура воздуха составляет 10 градусов. Согласно прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в течение нескольких дней.

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Ранее в Новочеркасске ввели запрет на запуск квадрокоптеров с 5 и по 9 мая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

До этого жители Каменска-Шахтинского остались без фестиваля шашлыка и салюта 9 Мая.

#Илья Протвинов#Ростовская область#Таганрог#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#День Победы в Ростовской области#Отмена мероприятий#Запреты в Таганроге
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