Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
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Власти приняли решение не проводить запланированные городские мероприятия. Причиной назвали неблагоприятные погодные условия.
В данный момент в Таганроге идут дожди, температура воздуха составляет 10 градусов. Согласно прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в течение нескольких дней.
Ранее в Новочеркасске ввели запрет на запуск квадрокоптеров с 5 и по 9 мая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого жители Каменска-Шахтинского остались без фестиваля шашлыка и салюта 9 Мая.