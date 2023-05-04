В Новочеркасске ввели запрет на запуск квадрокоптеров с 5 и по 9 мая

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Портал «Ёрш. Новочеркасск» со ссылкой на местные власти рассказал, что администрация города ввела запрет на запуск квадрокоптеров в местах массового скопления людей, а также на мероприятиях, посвященных подготовке к Параду Победы.
Запрет распространяется на период с пятницы, 5 мая, по вторник, 9 мая. Причиной ввода ограничительных мер назвали усиление мер безопасности населения на время майских праздников.
Ранее жители попросили губернатора Василия Голубева отменить парады 9 мая после взрыва беспилотника.