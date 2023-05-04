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В Новочеркасске ввели запрет на запуск квадрокоптеров с 5 и по 9 мая

4 мая 2023, 13:21
Фото: 1MI
В Новочеркасске ввели запрет на запуск квадрокоптеров с 5 по 9 мая
В Новочеркасске горожанам запретили пользоваться квадрокоптерами на период репетиций Парада Победы, который пройдет 9 мая, об этом сообщили в администрации города.

Портал «Ёрш. Новочеркасск» со ссылкой на местные власти рассказал, что администрация города ввела запрет на запуск квадрокоптеров в местах массового скопления людей, а также на мероприятиях, посвященных подготовке к Параду Победы.

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Запрет распространяется на период с пятницы, 5 мая, по вторник, 9 мая. Причиной ввода ограничительных мер назвали усиление мер безопасности населения на время майских праздников.

Ранее жители попросили губернатора Василия Голубева отменить парады 9 мая после взрыва беспилотника.

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