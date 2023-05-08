Окончательная стоимость будет зависеть от того, какой вид мяса планируется взять с собой на отдых. Дешевле всего будет купить куриные окорочка. Вместе с хлебом, овощами, специями, безалкогольными и алкогольными напитками выйдет чуть более двух тысяч рублей.