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В Ростове-на-Дону назвали среднюю стоимость набора для пикника

8 мая 2023, 07:59
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону придется потратить около двух тысяч рублей, чтобы сходить на пикник, сообщает Ростовстат.

Окончательная стоимость будет зависеть от того, какой вид мяса планируется взять с собой на отдых. Дешевле всего будет купить куриные окорочка. Вместе с хлебом, овощами, специями, безалкогольными и алкогольными напитками выйдет чуть более двух тысяч рублей.

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Если взять 1,3 килограмма свинины, то пикник обойдется в 2,3 тысячи рублей. С говядиной стоимость вырастет до 2,6 тысячи рублей, с бараниной - до 2,4 тысячи.

В среднем траты на пикник за год выросли на 7%. 

Ранее стало известно, что в Ростовской области могут запретить продажу овощей и фруктов в сетках. 

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