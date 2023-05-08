Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Окончательная стоимость будет зависеть от того, какой вид мяса планируется взять с собой на отдых. Дешевле всего будет купить куриные окорочка. Вместе с хлебом, овощами, специями, безалкогольными и алкогольными напитками выйдет чуть более двух тысяч рублей.
Если взять 1,3 килограмма свинины, то пикник обойдется в 2,3 тысячи рублей. С говядиной стоимость вырастет до 2,6 тысячи рублей, с бараниной - до 2,4 тысячи.
В среднем траты на пикник за год выросли на 7%.
Ранее стало известно, что в Ростовской области могут запретить продажу овощей и фруктов в сетках.