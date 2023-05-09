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Персональные парады устроили во дворах фронтовиков в Ростовской области

9 мая 2023, 03:13
Фото: 1mi
В Ростовской области для ветеранов ВОВ устроили персональные парады и концерты во дворах, сообщили в правительстве региона.

В рамках акции, проходящей по всей России, музыканты выезжают во дворы фронтовиков и создают праздничную атмосферу.

Музыка привлекает соседей и прохожих к дому ветеранов, которые получили не только музыкальные поздравления, но и слова благодарности. Выступающие артисты ежедневно работают над обновлением музыкального репертуара для ветеранов Великой Отечественной войны.

В Ростове-на-Дону акция «Бессмертный полк» пройдет в усеченном варианте утром 9 мая
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Ветераны получают поздравления не только от «фронтовых бригад», но и через персональные парады, в которых участвуют волонтеры, «Юнармия» и военные.

Напомним, что в Ростове-на-Дону акция «Бессмертный полк» пройдет в усеченном варианте утром 9 мая.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Парад в Ростове#Ветераны в Ростове#Концерт в Ростове
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