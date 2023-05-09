Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
В рамках акции, проходящей по всей России, музыканты выезжают во дворы фронтовиков и создают праздничную атмосферу.
Музыка привлекает соседей и прохожих к дому ветеранов, которые получили не только музыкальные поздравления, но и слова благодарности. Выступающие артисты ежедневно работают над обновлением музыкального репертуара для ветеранов Великой Отечественной войны.
Ветераны получают поздравления не только от «фронтовых бригад», но и через персональные парады, в которых участвуют волонтеры, «Юнармия» и военные.
Напомним, что в Ростове-на-Дону акция «Бессмертный полк» пройдет в усеченном варианте утром 9 мая.