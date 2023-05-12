Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
Больше всего могут себе позволить потратить жители Москвы — 55 тысяч рублей с человека на неделю. На втором и третьем местах идут Красноярск и Екатеринбург.
Что касается отпуска мечты, то самые большие запросы оказались у москвичей, которые хотят тратить по 170 тысяч рублей в неделю. На втором месте идет Ростов с показателем 167 тысяч рублей.
В целом ростовчане могут позволить потратить на отдых 43 тысячи рублей на человека за неделю. Около трети респондентов из Ростова заявили, что у них нет денег на отдых. В 2022 году этот показатель составлял 27%.
Ранее туроператор рассказал, в каком месяце лучше всего брать отпуск ростовчанам.