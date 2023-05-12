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Около 34% ростовчан не поедут в отпуск из-за отсутствия денег

12 мая 2023, 05:44
Фото: 1mi
В ходе проведенного опроса около 34% жителей Ростова-на-Дону заявили, что у них нет денег на отпуск, пишет Superjob.

Больше всего могут себе позволить потратить жители Москвы — 55 тысяч рублей с человека на неделю. На втором и третьем местах идут Красноярск и Екатеринбург.

Что касается отпуска мечты, то самые большие запросы оказались у москвичей, которые хотят тратить по 170 тысяч рублей в неделю. На втором месте идет Ростов с показателем 167 тысяч рублей.

Туроператор рассказал, в каком месяце лучше всего брать отпуск ростовчанам
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В целом ростовчане могут позволить потратить на отдых 43 тысячи рублей на человека за неделю. Около трети респондентов из Ростова заявили, что у них нет денег на отдых. В 2022 году этот показатель составлял 27%.

Ранее туроператор рассказал, в каком месяце лучше всего брать отпуск ростовчанам.

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