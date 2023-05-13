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В России предложили судить за госизмену продавцов военных билетов

13 мая 2023, 09:42
Фото: 1mi
Депутат Госдумы Максим Иванов считает, что продажу военных билетов необходимо считать госизменой, пишут «Новые известия»,

По информации издания, он предложил считать реализацию военных билетов государственной изменой и заявил, что такие услуги можно рассматривать как прямую поддержку украинской армии.

На своем канале в Telegram он опубликовал фотографию автомобиля, на котором было размещено объявление о подобной услуге и рассказал, что такого быть не должно. Парламентарий добавил, что предоставление этой услуги является изменой Родине.

«Депутат обещал заняться вопросом внесения изменений в Уголовный кодекс, чтобы приравнять услугу по производству и продаже липовых военных билетов к государственной измене», — пишет издание.

Читайте также о том, как ростовчанин получил четыре года колонии за попытку примкнуть к ВСУ и госизмену.

 

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