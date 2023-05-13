Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
По информации издания, он предложил считать реализацию военных билетов государственной изменой и заявил, что такие услуги можно рассматривать как прямую поддержку украинской армии.
На своем канале в Telegram он опубликовал фотографию автомобиля, на котором было размещено объявление о подобной услуге и рассказал, что такого быть не должно. Парламентарий добавил, что предоставление этой услуги является изменой Родине.
«Депутат обещал заняться вопросом внесения изменений в Уголовный кодекс, чтобы приравнять услугу по производству и продаже липовых военных билетов к государственной измене», — пишет издание.
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